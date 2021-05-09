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Üniversite öğrencilerinden kadına şiddete karşı etkileyici tepki!
Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinde çoğunluğu sahne sanatlarıyla ilgilenen öğrenciler, sosyal medya üzerinden kadına şiddete karşı farkındalığı artırmak için cinayetleri ve şiddeti anlatan kısa film hazırlayıp, sosyal medyadan paylaştı.
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Kategori:
Haberler
Tarih: 09.05.2021
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