Tüm valilikler paylaştı: Kadına yönelik şiddet insanlığa ihanettir!

Tüm şehir valilikleri kadına yönelik şiddet konusunda sosyal medya hesapları üzerinden aynı videoyu paylaştı. Videoda "Kadına yönelik şiddet, insanlığa ihanettir. Kadına yönelik şiddette sıfır tolerans anlayışıyla ihtiyacınız olan her an, yanınızdayız" denildi.

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Kategori: Haberler

Tarih: 23.03.2021