TEM'de çekici dehşeti! Onlarca kişinin hayatını tehlikeye soktu!

TEM Otoyolu Kocaeli mevkiinde zikzaklar çizerek ilerleyen sürücü onlarca kişinin hayatını tehlikeye attı. Bir süre bu şekilde ilerleyen çekici önce yol kenarındaki duvara sonra da bariyere çarptı.

Görüntüleme: 0

Kategori: Haberler

Tarih: 20.11.2020