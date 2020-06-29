Canlı yayında TRT muhabirinin zor anları!

İstanbul Kayışdağı’nda çıkan orman yangını bölgesinde canlı yayın yapan TRT ekibi, havadan bölgeye müdahale eden yangın söndürme helikopterinin bıraktığı tonlarca suyun altında kaldı. Canlı yayında neye uğradığını şaşıran TRT ekibinin o anları saniye saniye kameralara böyle yansıdı.

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Kategori: Haberler

Tarih: 29.06.2020