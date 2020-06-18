Bursa'da bir kadın sel sularına kapılarak böyle sürüklendi!

Bursa'da sağanak yağış hayatı felç etti. Tahtakale'de sel suları önüne ne kattıysa sürükledi. Bir kadın sel sularından son anda kurtarıldı.

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Kategori: Haberler

Tarih: 18.06.2020