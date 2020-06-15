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Bingöl'de DHA ekibi artçı sarsıntıya yakalandı!Bingöl'de merkez üssü Karlıova ilçesinde meydana gelen 5.7'lik deprem nedeniyle haber yapan DHA ekibi, 3.7 büyüklüğündeki artçı sarsıntıya yakalandı. Deprem, ana depremde yıkılan bir evde çökmelere neden olurken, yaşananlar DHA kamerasına yansıdı. Görüntüleme: 0 Kategori: Haberler Tarih: 15.06.2020
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