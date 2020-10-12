Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait 3 İHA'yı imha etti!

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattındaki gerilimde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Azerbaycan, Ermenistan güçlerine ait 3 İHA’nın Azerbaycan ordusu hava savunma birimleri tarafından imha edildiğini duyurdu. Bakanlık ayrıca İHA’ların görüntüsünü de paylaştı.

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Kategori: Haberler

Tarih: 12.10.2020